Há vários anos afastada da televisão, Sara Aleixo tem-se dedicado à profissão de comissária de bordo, mas guarda o desejo de voltar a exercer aquela que é a sua grande paixão. Foi o que a atriz confidenciou em conversa com os jornalistas esta segunda-feira, no rescaldo da sua saída do 'Big Brother Famosos'.

Foi sobretudo para voltar a ser um rosto conhecido do público que aceitou o convite para entrar no reality show da TVI, confessou.

"Tudo o que não queria era que ficassem com a imagem errada do que sou. Não vi as imagens. Espero que tenham falado bem de mim, espero ter chegado à vossa alma", afirmou quando questionada sobre o facto de ter protagonizado momentos de vulnerabilidade dentro do jogo.

Sem propostas na área, acabou por ter de procurar uma nova vocação. Contudo, a atriz recordou que, mesmo na altura em que tinha trabalho em televisão, nunca conseguiu sustentar-se apenas com a sua participação em projetos de ficção. "Mesmo trabalhando como atriz, não deixei de trabalhar em restaurantes. As pessoas diziam que eu tinha muita coragem. Vivia com a minha mãe, precisava de ajudá-la, pagar as contas", lembrou.

Sobre o afastamento do panorama artístico, Sara Aleixo nega qualquer tipo de zanga e adianta que chegou a receber convites, mas estes não eram compatíveis com a sua rotina enquanto comissária de bordo. "Deixei de ser convidada e quando era convidada estava fora do país. As pessoas que me conheciam e sabiam o meu valor chamavam-me, mas eu ia ver a minha escala e não estava cá", lamentou.

Outro dos aspetos que elencou e que justifica a escassez de convites prende-se com a falta de oportunidades, que por sua vez fez com que não evoluísse enquanto atriz. "Quando entrei para a televisão nunca tinha feito workshops, nada, só depois é que fui para o teatro. Aí consegui perceber o meu valor. [...] Represento bem se tiver um papel em que consiga interiorizar a personagem. Houve muito essa coisa de usar os mesmos atores".

A atriz referiu ainda que o facto de sofrer de dislexia e de ter crescido com um pai "exigente" a moldaram para que ficasse nervosa sempre que era corrigida em cena.

