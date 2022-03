Sara Aleixo esteve esta segunda-feira, dia 14, à conversa com os jornalistas a propósito da expulsão do 'Big Brother Famosos' e acabou por comentar alguns temas da vida privada, nomeadamente a relação com o ex-namorado e pai do seu filho.

A atriz quis esclarecer que se dá bem com o antigo companheiro e que acredita inclusive que a reconciliação é uma hipótese.

"Estamos em processo de separação, mas estamos bem. É um ótimo pai. É um amor que ainda não acabou, foi uma decisão que tivemos de tomar, mas ainda há muito amor", começou por dizer.

"Eu acredito na esperança. Nunca deixei de o amar e ele também não. Simplesmente não estávamos a conseguir conciliar [as vidas de ambos]", continuou.

Sara Aleixo revelou ainda que, num momento em que esteve em isolamento, o ex-companheiro deu-lhe um objeto especial que representa o carinho que mantêm um pelo outro. "Deu-me um fio para me proteger. Existe muito amor".

"Apesar de não nos termos entendido, mas... isto ainda não está resolvido. [...] Fui pedida em casamento, estou noiva. Estamos a resolver a guarda partilhada. Estamos a separar-nos, mas não estamos separados", frisou, por fim.

Note-se que Sara Aleixo e o ex-companheiro, Pedro, são pais de um menino de três anos.

