Após piorar o seu estado de saúde, depois de ter sido infetado com Covid-19, o pai de Maurício Meirelles, Eduardo Meirelles, precisou de ser intubado. Informações que chegam por parte do comediante e apresentador brasileiro, que decidiu falar aos fãs através do Twitter.

"Estou a viver uma luta. Pesada. O meu pai está internado com Covid há uma semana. Hoje ele foi intubado. Porém o governo federal confiscou os medicamentos dos hospitais. Por qual motivo?", começou por escrever.

A indignação de Maurício Meirelles chega com a notícia da CNN Brasil, publicada no passado mês de março, que fiz que o "governo requisitou todo o stock de medicamentos usados para intubar pacientes".

"Estou a fazer o meu possível para tentar resolver isso. É uma luta, dolorido, estou cansado demais, mas vai dar certo. Peço a todos que ainda tem energia boa no Twitter para orarem pelo meu pai. E quem puder ajudar, a minha DM está aberta", acrescentou.

Leia Também: Governadores do Brasil pedem à ONU ajuda para vacinas e medicamentos