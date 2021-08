Susana Dias Ramos comentava, no 'Diário da Tarde', o facto de uma das novas concorrentes de 'O Amor Acontece' ter sido diagnosticada com um distúrbio alimentar quando resolveu na primeira pessoa falar sobre a forma, por vezes inconveniente, como as pessoas se referem à sua forma física.

"Tu [Mafalda de Castro] que me conheces há um ano sabes que com a morte do meu pai engordei 18 quilos. Neste momento eu tenho um corpo que não é meu, mas que tenho de viver com ele e tenho de respeitá-lo porque tenho um distúrbio hormonal enorme e por mais que feche a boca, e tu sabes que eu como limpinho, não consigo emagrecer", começa por confessar.

A psicóloga lamenta as mensagens que recebe diariamente nas suas redes sociais e que poderiam ser um fator desestabilizador caso não estivesse a lidar bem com as suas curvas.

"Constantemente recebo este género de mensagens: 'A Susana é um mulherão, adoro a sua energia positiva mesmo com os quilinhos a mais. Adorava sentir-me à vontade como você se sente com esses quilos a mais'", relata.

"Mas quem é que disse que eu estou feliz com os quilos a mais? Ninguém", explica Susana. "Isto é uma reação a uma coisa que me dói muito mais do que os quilos a mais, mas dizer que eu estou feliz com eles? Não estou. Se estivesse não estava constantemente a querer perdê-los", termina, deixando clara a mensagem de grande importância que quis com o seu exemplo passar.

