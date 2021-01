Isabela Cardinali vive esta quarta-feira um dia triste. A ex-concorrente do programa 'Casa dos Segredos' deparou-se com a morte de Catarina, uma jovem com cancro que acabou por perder a vida nos últimos dias.

"Estrelinha… Descansa em paz, Catarina", escreveu Isabela ao homenagear a jovem.

À sua homenagem, a agora digital influencer juntou um desabafo feito em jeito de apelo:

"E agora um pequeno desabafo… Hoje, com a morte da Catarina, senti-me um pouco frustrada com tudo o que tem acontecido nos últimos tempos. Fico triste que com a chegada da Covid-19 se tenham atrasado tratamentos tão ou mais importantes que ela. Tanta gente que já morreu este ano com outras doenças, com medo de ir ao hospital devido a um vírus que é perigoso mas que não pode anular todos os outros. Por favor, vamos ser conscientes por todos", escreve Isabela, na esperança de chegar ao coração de quem continua a ignorar os efeitos da pandemia.

