Foi há uma semana que Michelle Money revelou nas redes sociais que a filha, Brielle, de 15 anos, estava em estado crítico no hospital, após ter sofrido um acidente de skate.

Com uma fotografia da jovem, deitada na cama do hospital, foi assim que a figura pública partilhou com o mundo esta fase difícil, pedindo aos fãs que rezassem pela filha.

Desde então, Michelle tem vindo a destacar esta fase menos boa na rede social, e, este domingo, 5 de abril, uma semana depois do acidente, voltou a pedir aos fãs para rezarem por Brielle.

"As vossas orações estão a ajudar! A noite passada foi muito assustadora", começou por escrever. "[...] Eu acredito no poder das orações. Hoje é um grande dia. Uma semana desde o acidente", continuou, referindo que se a jovem não apresentasse melhorias, teriam de "considerar uma opção diferente e não é o quer fazer".

"Peço que não parem de rezar. [...] Peço desculpa pelo vídeo emocional, mas eu simplesmente já não sei o que fazer e estou sozinha aqui, e preciso de apoio", rematou na legenda da partilha.

