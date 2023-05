A presença de Dua Lipa na Met Gala está a dar que falar. A cantora apresentou-se com um vestido muito elogiado, embora o colar tenha roubado todas as atenções.

É uma peça admirável que, pelo preço, faz lembrar o valioso colar de São Cajó, tão mencionado na popular série da RTP intitulada 'Pôr do Sol'.

O colar que Dua Lipa usou no evento mais extravagante do ano é da marca Tiffany & Co., tem um diamante de 100 quilates e custa mais de 10 milhões de dólares (cerca de 9.567.000 euros).

Confira na galeria as imagens do colar.