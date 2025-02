Além da sua voz e carreira, Lady Gaga é conhecida pelos looks dramáticos que chamam sempre a atenção nas passadeiras vermelhas.

Foi o que aconteceu na 67.ª edição dos Grammy Awards que decorreu no domingo, 2 de fevereiro, em Los Angeles.

A cantora optou por um vestido gótico de gola alta de Samuel Lewis, com um corpete e umas dramáticas mangas compridas, revela a People.

Para a ocasião, a artista descolorou as sobrancelhas e pintou o cabelo de preto, tendo usado uma franja curta.

Como acessórios, Gaga levou um colar de ouro e pérolas dos arquivos da Tiffany & Co. que nunca tinha sido usado numa passadeira vermelha, de acordo com o E! e completou ainda com uns brincos e um anel da mesma marca.

Durante a cerimónia, Lady Gaga ganhou o Grammy de Melhor Performance Pop em Duo ou Grupo por 'Die With a Smile', com Bruno Mars.

© Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

