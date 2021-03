A líder da equipa do príncipe Harry e de Meghan Markle, Catherine St-Laurent, deixou o seu cargo à disposição após um ano a trabalhar com os duques de Sussex, adianta o Page Six.

St-Laurent passará a ser conselheira oficial da Archewell, a organização não lucrativa de Harry e Meghan.

"Ela continuará a trazer a sua liderança altamente estratégica para a Archewell, que ajudou a lançar e a construir ao longo do último ano", disse um representante à publicação.

Ou seja, Catherine assumirá a posição de diretora executiva da organização.

