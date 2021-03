O príncipe William não se sente “preso” à família real, aliás, ficou até mais comprometido com a monarquia após os 'ataques' públicos do irmão, Harry, durante a entrevista a Oprah Winfrey.

De acordo com o Page Six, que cita o The Sunday Times de Londres, um amigo próximo dos filhos da princesa Diana afirma que as declarações de Harry - que diz que o irmão está "preso" aos seus deveres reais - estão "muito erradas".

"[O William] tem o caminho traçado e está a aceitar totalmente o seu papel", disse o amigo sobre o príncipe, que está na linha de sucessão ao torno, depois do pai, o príncipe Carlos.

A referida fonte destacou também que William é muito "como a avó no que diz respeito ao dever e serviço", comparando-o com a rainha Isabel II.

Além de comentarem as declarações de Harry que alega que o irmão e o pai continuam "presos" pela instituição da qual se separou, os amigos dos príncipes afirmam que o Megxit e a entrevista a Oprah só ajudou a unir ainda mais a família real.

Ao que se consta, William ficou ainda mais próximo da rainha e do pai depois do irmão novo, Harry, e a mulher, Meghan Markle, terem anunciado que iriam deixar a família real. E agora os membros da realeza estão mais unidos do que nunca.

