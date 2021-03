O príncipe William continua magoado com as declarações do irmão, o príncipe Harry, e da sua esposa, Meghan Markle, na polémica entrevista com Oprah Winfrey.

Fontes próximas ao duque de Cambridge contam que este anda com a cabeça a mil.

"Ainda está magoado. Ele está muito chateado com o que aconteceu, embora tenha a intenção e certeza absoluta de que o relacionamento dele com o Harry se vá curar com o tempo.", conta a referida fonte.

O jornal The Sunday Times cita ainda um ex-assessor do palácio real, que afirma que, a juntar à entrevista, William tenta ainda aprender a lidar com o facto de o irmão e Meghan terem decidido 'abandonar' a realeza, renunciando às função de 'membros seniores'.

"Depois de superar a raiva pela forma como tudo aconteceu, ele sente a ausência de irmão", revela, dando conta de que os filhos de Carlos e Diana sempre tiveram uma relação muito próxima e que, por isso, sentem a falta um do outro.

Leia Também: William ficou chateado com ataques de Meghan contra Kate Middleton