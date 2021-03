Na reta final da quarta gravidez, Madalena Abecasis divertiu os fãs, na tarde desta segunda-feira, com um vídeo no qual ilustra as "coisas que uma grávida consegue fazer em todo o seu esplendor".

Nas imagens, a digital influencer aparece em grande esforço a tentar fazer simples 'tarefas' como atar os atacadores ou descer as escadas. "Se não estivesse em rápida velocidade, isto era coisa para demorar umas 6 horinhas", brincou na legenda da publicação.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Madalena Abecasis (@madalena_abecasis)

Recorde-se que Madalena aguarda a chegada de um menino, que vai chamar-se João Diogo e que vem juntar-se a Francisca, de 14 anos, José, de quatro, e Júlia, de três.

Leia Também: Madalena Abecasis exibe a enorme barriguinha em nova foto