Shakira é uma das solteiras mais desejadas em todo o mundo e a escolha do novo companheiro não parece ser nada fácil. Se por um lado está a ser cobiçada por Tom Cruise, que segundo o Page Six está "muito interessado" nela, por outro a cantora colombiana foi vista num encontro com uma outra figura pública muito conhecida.

Na imprensa internacional já circulam as imagens que mostram Shakira e o conhecido piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton juntos, havendo quem na Internet não tenha dúvidas de que as mesmas significam que os dois estão a viver uma nova paixão.

Nos registos em causa, Shakira entra num barco onde já está Hamilton, para além de outras pessoas que não é possível identificar.

Um outro vídeo, viral no Twitter, mostra Shakira num restaurante na companhia de Hamilton, filmagem que terá sido captada depois de o piloto ter corrido no Grande Prémio da Flórida, evento onde a artista também foi vista a conversar com Tom Cruise.

Veja na galeria as imagens que mostram Shakira e Lewis Hamilton no mesmo barco. Abaixo poderá encontrar o vídeo onde os dois são filmados num restaurante.

Leia Também: Tom Cruise está "interessado" em Shakira e até já lhe enviou flores