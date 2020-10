Cláudio Viana foi pai pela primeira vez, do pequeno Benjamín, a 10 de junho deste ano. Porém, devido à pandemia de Covid-19, o ex-concorrente do programa 'Casa dos Segredos', da TVI, não conseguiu viajar para a Colômbia, onde vive a mãe do bebé, Daniella Mahe, e esteve longe no momento em que o menino nasceu.

Cláudio apenas viu o seu rebento através de videochamadas, mas agora, quatro meses depois do nascimento, pai e filho encontraram-se pela primeira vez.

"Não fazia sentido se não fosse esta foto, a primeira vez que cheguei perto de ti, depois de ter encontrado alguns obstáculos pela frente, o meu objectivo foi sempre chegar a ti.. a minha vontade era adormecer contigo, mas não conseguia tirar os olhos de ti.. algo tão mágico, tão tranquilo, algo tão meu. Meu pequeno Índio", escreveu o ex-'Casa dos Segredos' ao partilhar aquela que é a sua primeira fotografia com o menino.

Leia Também: Joana Diniz fez uma tatuagem no pescoço em homenagem à filha