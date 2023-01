"Sinto saudades de aqui vir quando estou tempo sem o fazer. Porque quando aqui estou sinto o peito leve e desatam-se muitos dos nós que trago comigo": foi desta forma que Cláudio Ramos iniciou uma reflexão nas redes sociais sobre fé, crenças e a importância que Fátima tem no seu equilíbrio.

"Aqui, fico com a certeza de que não estou sozinho, percebo se estou no caminho certo, entendo melhor os erros que cometi e é aqui que peço perdão e assumo arrependimentos. Converso e permito-me escutar aquilo que Fátima me traz. Gosto de o fazer de noite e sem ninguém. Nem todos gostamos deste silêncio, porque no silêncio somos obrigados a escutar o que sentimos e ouvir a nossa verdade custa. Às vezes dói", sublinha.

"Não acho que todos sintam o mesmo e seguramente muitos não sentem nada. Uns não acreditam e alguns até desconfiam… a esses peço apenas respeito. Só!", pede ainda.

"Eu falo e escrevo para os outros, os que sabem o que é ter um amparo quando dele se precisa. Os que são gratos. Os que acreditam no que aqui aconteceu e nas consequências que teve. Eu falo dos que sabem que isto não é a fantasia de três crianças e falo para aqueles que têm de verdade esperança num amanhã melhor. Eu sou um pessoa de Fé e agradeço por isso. A vida fica-me mais preciosa assim. Preciosa e fácil. Eu sinto que sim!", completa.

Leia Também: Cláudio Ramos ao lado de Mafalda de Castro. "A bela e o monstro"