Cláudio Ramos recebeu no 'Dois às 10' desta sexta-feira, 3 de janeiro, especialistas em espiritualidade e previsões de Tarot.

Sara, conhecida nas redes sociais como a Sereia do Tarot, revelou em direto ter feito uma previsão para o apresentador e conseguiu deixá-lo de 'boca aberta' com as suas revelações.

"Não sei se vai gostar muito da última parte. Diz que um dia você vai ficar aí com uma esposa", contou a taróloga.

"Uma mulher? Ai, não me diga isso", reagiu de imediato Cláudio Ramos.

"Pode ser uma fase da sua vida em que se sinta bem com uma mulher, não significa que seja definitivo", explicou Sara.

"Sara não me faça isso, que eu estava acreditar tudo em si. Já me deixou agora inquieto. Não sei, eu espero que não", disse ainda Cláudio Ramos a propósito do tema.

