Andreia Correia foi a mulher escolhida para representar Portugal no concurso Miss Universo, cuja final decorreu no México, no dia 17 de novembro. A jovem de 26 anos deu que falar ao ser a primeira mulher negra a representar o país no maior concurso de moda do mundo, mas não só.

Para a prova do 'Traje Nacional', a modelo decidiu vestir-se de Nossa Senhora de Fátima, mas a escolha gerou discórdia e várias críticas por parte do público.

Quase um mês depois, Andreia quebrou o silêncio e deu uma entrevista ao programa 'Passadeira Vermelha, da SIC Caras.

Questionada sobre a mensagem que pretendia passar ao usar a vestimenta, a modelo respondeu: "O traje representa uma interpretação de Nossa Senhora de Fátima. A nossa intenção nunca foi desrespeitar crenças ou ofender sensibilidades, mas sim levar a imagem de Portugal ao palco internacional de uma forma que destacasse a nossa identidade cultural"

"Queríamos transmitir uma mensagem de esperança, fé e inclusão. Acho que são valores universais e necessários nos dias de hoje. O traje foi pensado com respeito e para destacar que não há espaço para discursos de ódio ou racismo disfarçados de crítica", acrescentou ainda na entrevista.

Veja o vídeo completo aqui.

Leia Também: Andreia Correia criticada ao vestir-se de Nossa Senhora de Fátima

Leia Também: "A mulher negra nunca representou o ideal de beleza em Portugal"