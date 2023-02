A primavera está mesmo aí à porta, por isso, já são muitos aqueles que começam a pensar nos dias de maior calor e, consequentemente, nos corpos ideais para exibir na praia. Uma dessas pessoas é Cláudio Ramos, conforme o próprio confessou numa publicação que fez na sua página de Instagram.

"Se um dia isto me fizer sentido, faço como a Helena Coelho e pago um jantar a todos. Juro! Um jantar cheinho de hidratos e com sobremesa", escreveu na legenda de um vídeo no qual aparece a treinar no ginásio em tom de brincadeira.

"Por enquanto isto é só sofrimento, angústia, arrelia, inquietação, nervos e esforço, para que no verão me possa exibir dentro de sungas. Assim de claro!", completa.

Leia Também: Cláudio Ramos arrasa Miguel Vicente: "Um homem machista e conservador"