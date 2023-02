O fim do namoro de Bárbara Parada e Miguel Vicente continua a dar que falar. Esta quinta-feira, 23 de fevereiro, o tema foi comentado na crónica social do 'Dois às 10' e gerou discórdia em direto.

Cinha Jardim defendeu Miguel Vicente a 'atacou' Bárbara Parada, o que levou Cláudio Ramos a manifestar a sua opinião sobre o algarvio.

"O que a mim me estranha é que Portugal tenha metido na liderança de um programa um homem machista e conservador como o Miguel", começou por dizer.

"Se a Bárbara mudasse de vida, ele estava com ela", lamentou o comentador.

"Não posso passar ao de leve, com uma filha com 18 anos de idade, que controlar alguém ou uma pessoa machista são bons valores", completou, deixando clara a sua opinião sobre a forma como a relação de Bárbara e Miguel se desenvolveu dentro do 'Big Brother 2022'.

