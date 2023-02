Bárbara Parada quis esclarecer tudo o que levou ao fim da relação com Miguel Vicente e, para isso, aceitou falar com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos no 'Dois às 10' desta quarta-feira, dia 23 de fevereiro.

Nessa entrevista, a jovem nortenha disse, entre outras coisas, que foi Miguel que terminou o namoro e que essa era já "há muito tempo" a sua intenção.

Ao final do dia, Miguel Vicente reagiu, em jeito de comunicado, com o que decidiu caracterizar como uma "mensagem de reflexão".

"A sociedade contemporânea em que vivemos, assente em plena democracia e liberdade que homens e mulheres lutaram com a sua voz, alguns pagando com a própria vida, é merecedora de todo nosso respeito. Enaltecendo os direitos conquistados, mas nunca desrespeitando os nossos deveres", começou por escrever.

"Sabemos que nunca haverá uma unanimidade estabelecida sobre opiniões, ainda bem que assim é. Mas o dever que nos assiste, e sempre respeitando a liberdade que nos foi conferida, é não fazendo o juízo de valores e ofensas aos outros sem conhecimento de causa. O tempo será sempre o grande júri, no esclarecimento e reposição de verdade", acrescentou o vendedor da última edição do 'Big Brother'.

Por fim, Miguel agradeceu aos fãs.

Importa lembrar que Miguel e Bárbara se conheceram no reality show da TVI, onde iniciaram o relacionamento. Pouco mais de dois meses fora do jogo, anunciaram a separação.

