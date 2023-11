Cláudio Ramos fez uma amorosa partilha que não passou despercebida aos seguidores da sua página de Instagram. Trata-se de um conjunto de fotografias nas quais o apresentador posa com Cristina Ferreira, com quem agora trabalha diariamente e de quem é amigo.

"É tão evidente. Ela não me resiste", escreveu na legenda da partilha, em tom de brincadeira.

Importa referir que Cristina está a substituir Maria Botelho Moniz, que se encontra de licença de maternidade.

Esta foi mãe do pequeno Vicente no passado dia 19 de novembro, fruto da relação com Pedro Bianchi Prata.

