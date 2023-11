No programa 'Dois às 10', Cláudio Ramos e Cristina Ferreira estiveram a falar sobre as tradições de Natal em sua casa e o que comem geralmente na ceia. Foi neste contexto que o apresentador surpreendeu ao revelar o prato que a mãe sempre lhe faz, o qual é muito pouco habitual nesta época.

"A minha mãe tem sempre de fazer para mim carne, que é frango, da coxa, sem osso, com farinheira lá dentro", disse o comunicador, não contendo o riso.

Cláudio contou que outras iguarias, como é o caso do bacalhau e de carne com ameijoas também não faltam e que a ceia na casa da mãe, no Alentejo, continua até ao dia 6 de janeiro.

Veja o momento.

