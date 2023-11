Bernardina Brito foi uma das convidadas do 'Dois às 10' desta sexta-feira, dia 24 de novembro, onde esteve à conversa com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira.

De forma muito honesta, Bernardina abordou uma fase mais conturbada por que passou, marcada por uma depressão. "Nunca falei [disto] em televisão", fez notar a ex-concorrente, realçando ainda que esta situação de fragilidade começou "há cerca de um ano e meio".

"Dei por mim completamente isolada. Peço desculpa à TVI porque recebi convites vossos e fui sempre rejeitando porque não me sentia bem. Porque engordei bastante e andava isolada do mundo", explicou Bernardina, acrescentando que esta fase coincide com uma altura em que passou a fazer publicações nas redes sociais apenas mostrando o rosto.

"Não estava a aceitar a Bernardina em que me havia transformado, sem saúde e sem conseguir acompanhar os filhos fisicamente, com muitos ataques de pânico e ansiedade. Comecei a engordar, a comer compulsivamente", frisou a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos'.

Preocupada com o seu bem-estar, Bernardina aceitou iniciar um plano de emagrecimento e fez uma cirurgia metabólica, com a qual perdeu mais de 30kg.

Veja aqui este momento.

Leia Também: Bernardina comemora dia especial: "Amo-te, eterna companheira"