Bernardina Brito foi convidada do 'Dois às 10' desta segunda-feira, dia 9 de setembro, e esteve à conversa com Cláudio Ramos para falar da sua experiência no 'Dilema'.

A concorrente ficou em segundo lugar no reality show da TVI e mostrou-se satisfeita com a sua prestação dentro da casa, mas que já sabia que o primeiro lugar seria do seu rival.

"Achei mesmo já desde o meio do programa que o jogo era do David", afirmou Bernardina, assumindo que foi frustrante porque "o David foi muitas vezes à nomeações e era sempre o primeiro salvo com uma grande percentagem".

Além de falar sobre as saudades que sentiu dos filhos, Kévim e Kiara, e das polémicas dentro da casa, a concorrente falou sobre o vencedor, David Diamond, dizendo que não concorda com o seu tipo de jogo.

"Na sexta-feira, o David, mesmo com o canal fechado, continuou a ser provocativo, ofensivo, tanto para cima de mim como para a Daniela. [Aí] comecei a ponderar que poderia ser um pouquinho da personalidade dele, muito mais evidenciada ali com a pressão, do estar fechado, e do querer muito jogar e ganhar o jogo. Ultrapassou os limites. Cada vez mais os 'reality' têm sido isto, jogadores que vão com jogos muito agressivos e ganham", disse ainda Bernardina.

