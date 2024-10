Bernardina Brito está a reviver um pesadelo antigo. Oito anos depois de ter enfrentado uma queixa relativa à forma como cuidava e educava o filho mais velho, Kévim, foi feita uma nova denúncia relativa à forma como alegadamente trata os seus dois rebentos.

"Estou a reviver o mesmo que vivi há 8 anos. Há 8 anos foi feita uma queixa à CPCJ [Comissão de Proteção de Crianças e Jovens] sobre o meu filho", recordou Bibi, como é carinhosamente tratada pelo público, que na época era acusada de ter abandonado o menino para entrar no programa 'A Quinta - O Desafio' e ainda de lhe faltar com bens alimentares e materiais.

Esta primeira queixa acabou "arquivada, porque não tinha qualquer tipo de fundamento", assegurou, contando emocionada o drama que agora vive.

"Ontem eu tinha partilhado com vocês que era um dia muito, muito feliz para mim, que ia tomar uma decisão muito importante na minha vida. Mas, ao mesmo tempo, recebo uma notícia que me tira o chão. Foi feita novamente uma queixa à CPCJ sobre os meus dois filhos, onde a pessoa não me conhece, não tem qualquer contacto comigo, não vive perto de mim ou perto da minha vida", explicou, dando conta de que a denuncia é feita com base em suposições.

"Então ela [a pessoa que apresentou a queixa] começa por dizer que o facto de os meus filhos terem ido ao 'Dilema', terem ido ao programa do Goucha, terem ido ao 'Dois às 10', a pessoa acha que eu estou a expor demais os meus filhos, quando, na verdade, os meus filhos desde pequeninos que aparecem", disse, dando ainda conta de que a mesma pessoa a acusa ainda de "alegados maus-tratos" às crianças.

Ainda que bastante abalada, Bernardina mostra-se confiante de que irá conseguir vencer "esta batalha".

Eis abaixo o vídeo completo:

A antiga participante dos reality shows da TVI, recorde-se, é mãe de Kévim, fruto da relação com Tiago Ginga, e Kiara, resultado do seu namoro atual.

Leia Também: "O jogo era do David". Bernardina fala sobre participação no 'Dilema'