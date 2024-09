David Diamond falou, esta segunda-feira, no programa 'Goucha' após a sua grande vitória no 'Dilema' com 69% dos votos dos portugueses.

Nesta conversa, David assumiu que estava confiante na vitória e defendeu o jogo polémico que gerou controvérsia fora da casa.

"A minha verdade, o meu respeito e a minha educação era o caminho para não resvalar. Facilmente nós podemos entrar no campo das emoções e perder o equilíbrio", começou por dizer Diamond, referindo a estadia dentro da casa mais vigiada do país com a filha Mafalda.

David Diamond foi um concorrente polémico, apelidado como 'pica miolos' pelos colegas de casa, e foi alvo de vários ataques durante a sua estadia no programa.

Por isso, no momento em que foi consagrado o grande vencedor, os colegas não se dirigiram a si para festejar a sua conquista.

Questionado por Manuel Luís Goucha se esperava a "hipocrisia dos outros concorrentes", David negou.

"Não, não, de maneira nenhuma. Houve quem viesse até comigo, são aquelas pessoas que eu realmente levo no coração desta experiência. Mas, no início, quando a Catarina Miranda é expulsa, eu fui salvo em segundo lugar. De repente tenho uma avalanche da casa inteira a cair-me em cima de mim, que eu nem me mexia. De contentes, de felicidade, de alegria. Nessa semana, o jogo mudou para mim sem eu saber", explicou.

David falou ainda sobre a sua infância, o vício das drogas, a perda do seu pai dois meses antes de entrar no 'reality show' e sobre os quatro enfartes que sofreu.

Veja a entrevista na íntegra.

