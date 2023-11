Cláudio Ramos não conseguiu esconder a emoção durante o 'Dois às 10' desta quinta-feira, dia 16 de novembro.

O apresentador recebeu em estúdio a Francisca, uma jovem que sofreu de anorexia nervosa e que chegou a pesar apenas 26 quilos.

Mais tarde, nas redes sociais, Cláudio partilhou uma fotografia do momento da entrevista e escreveu: "Quando me perguntam porque gosto tanto de conversar em televisão, a resposta passa muito por aquilo que aconteceu hoje de manhã, quando conheci a Francisca. A menina que quase desistiu de si por um desgosto de amor".

"Quando me deparei com sua história percebi logo que era importante ser contada na televisão, porque eu sabia que a Francisca e a sua mãe Carmo estavam dispostas a ajudar muitas pessoas com o seu incrível testemunho. E ajudaram, porque nunca é 'só' um desgosto de amor. Nunca é só um 'não tenho fome', ou 'isso passa'. Ela só não quer comer!'. A incrível Francisca está viva por milagre. Vejam, por favor, foi hoje no 'Dois às 10'", escreveu ainda o apresentador.

