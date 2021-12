No âmbito de uma homenagem que foi feita a Rogério Samora no programa 'Dois às 10', Cláudio Ramos acabou por revelar as últimas mensagens que trocou com o ator, antes do artista sofrer uma paragem cardiorrespiratória que o deixou em coma.

Cláudio começa por evidenciar o entusiasmo que o artista demonstrava pelo facto de ter conseguido abrir um hostel no Porto,

"Há uma mensagem que me manda e diz que está com 40 anos de profissão. 'Já fiz tudo, nunca me incompatibilizei com ninguém, nunca fui incorreto, nunca ninguém me tratou mal. É claro que existe um ou outro parvalhão, com muito ego e egocentrismo'", notou.

"'Estou a pensar afastar-me. É simples. Quero continuar a ser feliz e tenho esse direito. Deixarei um dia de representar, o que não quer dizer que não continue ligado à arte de outras formas, existem tantas outras. Vou agora viver outra vida, vou viajar, refletir, vou ajudar outras pessoas. Vou ter mais disponibilidade para viver e ser feliz. Tudo será melhor. (...) Vou dedicar-me aos meus negócios, que são vários'", concluiu Rogério, na altura, sem saber o que o futuro lhe reservava.

Leia Também: Ângela Pinto desolada com a morte de Rogério Samora: "És único"