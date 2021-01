Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz chegaram ao fim da primeira semana no papel de nova dupla das manhãs. 'Dois Para as 10' liderou as audiências e trouxe nova alegria aos dias dos espetadores e também dos apresentadores.

Nas suas redes sociais, Cláudio Ramos fez um balanço desta primeira semana.

"Se sentirem o que sentimos nós aqui, acabam a semana de coração cheio. Somos uns sortudos por vos termos desse lado", declara o apresentador, que termina a sua publicação com um agradecimento ao público: "Obrigado. Da vossa parte só nos tem chegado amor".

