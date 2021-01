"Isto está um descontrolo", brinca a apresentadora ao partilhar com os fãs as imagens do 'Dois Para as 10' desta quinta-feira.

O programa 'Dois Para as 10' desta quinta-feira, dia 7, voltou a primar pela boa disposição. Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos voltaram a protagonizar momento de grande diversão, que acabaram por culminar em fotografias hilariante. "É oficial: isto está um descontrolo", declarou a apresentadora ao partilhar com os seus seguidores algumas das mais divertidas imagens que marcaram a manhã de quinta-feira da nova dupla das manhãs. Confira a galeria para ver as imagens. Leia Também: Maria Botelho Moniz revela curioso hábito alimentar







