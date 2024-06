Cláudio Ramos deu as boas-vindas ao verão, que chegou esta semana, apesar de "toda a vida ter gostado mais do outono e do inverno", confessou numa partilha nas redes sociais.

"Não amo o calor e não sou daqueles que delira por dias grandes. Mas eu sou assim, parvo e chato. Gosto do frio do inverno, do cheiro que ele traz e gosto de ver as luzes a acender na rua mais cedo", afirma.

"Gosto da rotina do frio. De chuva nos vidros, meias nos pés e mantas ao fim de semana. Gosto de ver a terra molhada e a cor do céu a desfazer-se, mas reconheço ao verão a capacidade de estampar na cara da maioria a alegria dos recomeços", diz ainda.

"É como se tudo se resolvesse no primeiro mergulho, na viagem das férias, nos petiscos da esplanada, no amor que se descobre ou se reencontra. É preciso ser justo, a maioria das pessoas é mais feliz no verão. Ama mais no verão, diverte-se mais no verão, vive mais o verão. Eu tenho a sensação que talvez em algum ponto da minha vida me zanguei com Ele. Deve ter sido há muito tempo, que tenho 50 anos e desde que me lembro não lhe acho muita graça. Sou meio estranho até nisto", revela.

"O verão traz sempre uma carrada de expectativas. Nisso eu não sou diferente. Também as tenho. Depois logo se vê… Desfrutemos então! Sejamos felizes com Ele. Protejam-se. Cuidem-se. E lembrem-se que o verão é vivido à pressa, porque temos o Outono à espera", completa.

Leia Também: Cláudio Ramos enerva-se em direto: "Vão para as mães que os pariu"