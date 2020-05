Sem dúvida que um dos momentos que mais deu que falar na última gala do 'Big Brother 2020' foi quando Cláudio Ramos se viu obrigado a gritar com os concorrentes, já depois destes entrarem na casa, uma vez que ninguém estava a ouvi-lo.

Ora, quem não perdeu a oportunidade de gozar com o momento foi Guilherme Fonseca, ex-apresentador do 'Curto Circuito All Stars', na SIC Radical, através de uma publicação na sua conta de Twitter.

"Então o Cláudio Ramos sai da SIC, onde gritava com aparelhos de ar condicionado, para ir para a TVI gritar com concorrentes?", questionou.

