Depois de duas semanas de 'Big Brother Zoom: A caminho da casa', o reality show de sucesso estreou na TVI este domingo, dia 10. Cláudio Ramos, anfitrião do formato, não podia estar mais satisfeito com o arranque do formato - com o qual se tornou conhecido do grande público, no início dos anos 2000, enquanto concorrente - e esta manhã, no rescaldo da grande noite, partilhou com os fãs as emoções que sentiu.

"A fotografia é de ontem e é o espelho da entrega absoluta a uma paixão. Só quem se entrega de verdade sabe que essa decisão permite vários registos e muitas emoções. Emoção! Foi com a emoção colada à pele que passei o programa todo", começou por dizer na legenda de uma fotografia do direto.

"Os concorrentes que estão dentro da casa são para mim, neste momento, a minha prioridade. Desejo-lhes o melhor. A todos! Tenho para todos o desejo igual de que vivam esta experiência com tudo o que a experiência tem. Eu sei que tem muitas coisas boas, por isso ontem lhes lembrei tantas vezes que já ali tinha estado. É importante que exista identificação", frisou, recordando assim a sua participação.

Por fim, e de encontro aos elogios que tem vindo a receber do público, Cláudio Ramos sublinhou que só conhece uma forma de fazer televisão: "Com verdade absoluta".

"Eu faço televisão assim. Com verdade absoluta. Com a verdade com que me emociono, choro, escuto ou grito! Vivo cada minuto deste programa como parte inteira da minha vida. É um reality. Um reality é, na sua essência, a verdade absoluta", rematou.

Leia Também: 'Big Brother': Cláudio Ramos exalta-se em direto com concorrente