Cláudio Ramos ficou mais de 24 horas com soluções depois de cumprir a promessa insólita que fez na passada semana referente ao jogo de futebol entre Portugal e a Alemanha.

Cristiano Ronaldo marcou um golo na partida e, por isso, Cláudio Ramos mergulhou numa banheira de gelo. E foi depois do mergulho que apareceram os 'malvados' soluços.

O apresentador "fez de tudo para controlar o fenómeno, mas aparentemente nada funcionou". Até que ao fim do dia, já preocupado e sem saber o que fazer mais, Cláudio falou com um médico.

O especialista marcou presença no programa 'Dois às 10' desta quinta-feira, dia 24, onde explicou o que poderá ter acontecido ao apresentador.

O episódio de soluços que afetou Cláudio Ramos deveu-se, ao que tudo indica, à ansiedade, stress agudo, excitação e mudança súbita de temperatura que o mergulhado na banheira de gelo lhe terá provocado.

Passadas pouco mais de 24 horas, Cláudio Ramos deixou de ter soluços - facto que torna a situação pouco preocupante. De acordo com o médico, apenas episódios de soluços que duram mais de 48 horas podem indicar uma condição de saúde mais grave, como um tumor.

"Os soluções são uma contração involuntária do diafragma e associado a isso há um encerramento das cordas vocais - o que resulta no som do soluço", explica o especialista, que associa às causas comuns dos soluços ditos 'normais' a ingestão rápida de bebidas com gás, refeições mais volumosas e ansiedade.

Leia Também: Cláudio Ramos sobre Tony Carreira: "Ontem troquei umas mensagens com ele"