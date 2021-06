Tony Carreira continua internado no Hospital de Faro, no Algarve, na sequência de um enfarte do miocárdio que sofreu esta quarta-feira, 23 de junho.

Abordando precisamente o assunto no programa desta quinta-feira, 24 de junho, do 'Dois às 10', Cláudio Ramos afirmou: "Gostávamos para já de enviar um beijinho e um abraço grande ao Tony e a toda a família, porque soubemos ontem que o Tony foi internado no hospital com um enfarte do miocárdio".

Entretanto, o comunicador fez uma "inconfidência": "Ontem troquei umas mensagens com ele e se ele respondeu é porque, aparentemente, está em recuperação. As coisas estão bem encaminhadas".

"Estamos todos a torcer para que volte aos palcos, [mas] agora terá de adiar", completa.

