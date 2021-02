"11 de fevereiro de 2020, pela mão do Nuno assinava pela TVI para abraçar desafios grandes. Desafios que desejava há muito tempo. Faz hoje um ano", começou por escrever Cláudio Ramos na sua página de Instagram, esta quinta-feira.

Faz precisamente um ano que o apresentador se mudou da SIC para a TVI para apresentar o 'Big Brother'. Uma notícia que surpreendeu tudo e todos na altura.

"Um ano escrito todos os dias para que a minha filha perceba. Para que muitos entendam. Um ano de uma viragem incrível e não passa só pelos programas que faço, passa acima de tudo por aquilo que se passa e passou dentro de mim e de quem está à minha volta. Tem sido um ano de uma caminha feliz de encontros, reencontros, certezas e uma mistura de bonitas emoções entre projetos e pessoas", disse na mesma publicação.

"As pessoas. São sempre as pessoas que ficam, ou não, quando tudo isto passar! Tem sido um crescer incrível, com as dores que qualquer crescimento causa e a felicidade que todos os crescimentos nos dão. Aos espectadores, porque são eles que decidem, muito obrigado", concluiu.

Recorde-se que neste momento o apresentador está a ocupar o horário das manhãs do canal ao lado de Maria Botelho Moniz, com o programa 'Dois às 10'. Além disso, está também a apresentar a nova edição do 'Big Brother' com Teresa Guilherme.

