Cláudio Ramos encontrou-se, esta terça-feira, com uma das amigas que trouxe da SIC, mesmo após a sua mudança para a TVI. "1245 dias depois", o apresentador voltou a estar "frente a frente" com Ana Marques.

A dupla de apresentadores trocou agora os sofás do programa 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras, onde eram ambos comentadores, pelos encontros na esplanada do café.

Ao partilhar as imagens deste encontro de amigos com os seus seguidores do Instagram, Cláudio Ramos fez questão de esclarecer que foram cumpridas todas as normas de segurança relacionadas com a Covid-19.

"Aqui estás desfocadinha, mas importa esclarecer que chegámos de máscara e saímos de máscara. No entanto, estamos devidamente afastados e ao ar livre", garantiu.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Novidades bombásticas? Cristina Ferreira regista reação de Cláudio Ramos