Comentando o que se passou na gala deste domingo, 14 de abril, do 'Big Brother', Cláudio Ramos mostrou-se contra a expulsão de Catarina Miranda, exigida por internautas e mesmo comentadores do reality show, depois de a concorrente ter brincado com o tapete de reza de Daniela Ventura.

"Quem pediu a expulsão da Catarina tem dois problemas: ou falta-lhe dois dedos de testa, ou não sabe o que é viver dentro de uma casa", notou o apresentador, afirmando que tudo não passou de uma brincadeira.

"Estão a incentivar ao ódio e a portar-se pior do que dentro da casa", notou Cláudio.

Com esta opinião concordaram Cinha Jardim e Zé Lopes.

Veja o momento.

