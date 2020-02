Cláudio Ramos foi um dos convidados para a rubrica da Rádio Comercial 'Cada um sabe de si', apresentada por Diogo Beja e Ana Azevedo.

Um dos assuntos que o futuro apresentador do 'Big Brother' comentou foi acerca do estatuto de celebridade que existe em Portugal e a forma como as figuras públicas lidam com a imprensa.

"Estou convencido de que a maioria das coisas que aparecem nas revistas em Portugal as pessoas não se importam que apareçam. Esta ideia da privacidade invadida é errada e falsa. Telefonas para o diretor de uma revista e dizes que não volta a acontecer e não volta. Se eles têm os seus direitos, também têm de saber o seus deveres", defendeu.

Posteriormente, refletiu: "O que não pode acontecer é: eu sou uma celebridade, vou lançar um livro e quero que a imprensa toda esteja reunida para o lançamento. Mas amanhã vou ao cinema com uma pessoa qualquer e não quero que se saiba. Tenho direito a isso, mas um jornalista que trabalha na rua tem direito a fotografar. Se ele me publicar posso não achar graça, mas não posso ficar chateado. Porque uma semana antes pedi que promovesse um livro".

Na visão de Cláudio, ninguém em Portugal efetivamente "tem a vida devassada".

Questionado sobre o caso de Cristina Ferreira, com quem teve a oportunidade de trabalhar na SIC, o comentador social afirmou: "A Cristina é um caso isolado de celebridade em Portugal. Não há nenhuma celebridade como ela em termos de notoriedade, falei disto com ela. Ninguém atingiu assim o estrelato".

Segundo o próprio, o truque estará em estabelecer limites e no caso de Cristina esta fê-lo, por exemplo, em relação à família.

"Não há nenhum tipo de ingenuidade. Sabem todas os que estão a fazer. Não acredites que uma celebridade é inocente na sua relação com a imprensa", garantiu.

Leia Também: Cláudio Ramos sobre relação com Cristina Ferreira: "Não houve zangas"