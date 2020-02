Cláudio Ramos esteve à conversa com Diogo Beja e Ana Azevedo no âmbito da rubrica 'Cada um sabe de si', da Rádio Comercial. Numa longa conversa, um dos assuntos incontornáveis foi a sua saída da SIC e o sonho concretizado de ter sido convidado para apresentar o reality show 'Big Brother', na TVI.

Neste sentido, Cláudio fez saber que mantém uma relação de amizade com Cristina Ferreira, de quem era 'vizinho'.

"Dou-me lindamente com ela. Não houve cá zangas, nada disso. Sempre quis fazer o 'Big Brother', é um formato que eu gosto. Quis agarrar uma oportunidade. (...) Considero que para mim é o melhor. Não podia era ter ficado onde estava e a pensar que devia ter ido. As pessoas acharam que foi uma loucura, mas estou convencido que vai correr bem", justifica.

Questionado se ainda falava regularmente com a apresentadora ou se tinha havido um afastamento, Cláudio respondeu: "Trocamos mensagens, acho que é preciso um e outro organizar a cabeça. Com a Cristina tenho uma amizade. Tivemos química num primeiro momento, o que é muito difícil. É óbvio que qualquer pessoa no lugar da Cristina ficaria magoada no sentido de 'eu sei que ele tem de voar, mas agora, a verdade, é que estou um bocado 'desasada''. Falamos com frequência. Mas é preciso que acalme. Tenho uma amiga para a vida".

E como foi correu a conversa em que lhe contou toda a verdade? O entrevistado também falou acerca disto.

"No dia em que lhe contei - foi a primeira pessoa a quem contei - ela disse: 'eu sei o que estás a passar, eu fiz o mesmo, concordando ou não, não te posso dizer para não o fazeres'. (...) Guardei para mim, ninguém sabia. A espera foi o pior. Ela é muito intuitiva e sabe, como eu, que as pessoas têm o direito ao seu crescimento", deu conta.

Neste sentido, Cláudio afirmou que, por uma questão de honestidade, assim que tomou a sua decisão deixou de ir às reuniões do programa.

"Estou de resto convencido que vou voltar a trabalhar com ela", completou.

