Regressada das suas férias no Brasil, Cláudia Vieira tem apostado em matar saudades das filhas em momentos de brincadeiras e muito mimo. E foi ao gravar um destes momentos que a atriz acabou surpreendida pela filha mais nova.

"A mãe é doida", atira Caetana, de dois anos, deixando Cláudia a controlar-se para não rir.

Mesmo depois de ter sido advertida para dizer antes "a mãe é linda", Caetana voltou a insistir várias vezes: "a mãe é doida".

"E este amorzinho que só diz disparates", escreve o rosto da SIC ao partilhar as divertidas imagens com os seus seguidores do Instagram.

Leia Também: Cláudia Vieira exibe corpo de sonho "com um pano de fundo icónico"