Cláudia Vieira vive, atualmente, uma situação comum a todos os pais. Com as crianças longe da escola, uma vez que os estabelecimentos tiveram de fechar por causa da pandemia do novo coronavírus, cabe aos encarregados de educação acompanhar os alunos nos estudos.

Na sua mais recente publicação do Instagram, Cláudia abordou precisamente o assunto, referindo: "Agora vamos ao Português. Tenho estado meia desligada das redes porque outras necessidades maiores chegaram, com a chegada do terceiro período. Espero sinceramente conseguir dar o apoio necessário a esta pequena!".

Recorde-se que Cláudia é mãe de Maria, de 10 anos, fruto do anterior relacionamento com Pedro Teixeira. A atriz também tem a bebé Caetana, da relação atual com João Alves.

Leia Também: Memória foi líder da manhã em que arrancou a Telescola