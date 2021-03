Este sábado, dia 13 de março, Rita Pereira completou 39 anos de vida, data que foi evidenciada por vários amigos da atriz nas respetivas redes sociais. Não ficando também indiferente ao aniversário da artista, Cláudia Vieira deixou uma mensagem à amiga, com quem teve a oportunidade de trabalhar na série da TVI 'Morangos com Açúcar'.

"Hoje no 'Regresso ao Futuro' falámos de 2004 e foi precisamente em 2004 que fizemos de manas nos Morangos com Açúcar, hoje é o dia dela 13/03. Parabéns Ritinha", escreveu na legenda de uma fotografia onde lembra uma viagem que as duas fizeram à Amazónia.

Veja a publicação:

Leia Também: Rita Pereira nega gafe: "Eu não disse que o estádio era a lua"