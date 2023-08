Depois de ter estado cerca de uma semana em Amesterdão, na Holanda, para participar na competição de ginástica Gymnaestrada, Maria, a filha mais velha de Cláudia Vieira, já regressou ao Algarve para continuar as férias.

Para registar este momento, a atriz usou as redes sociais, onde partilhou fotografias com as duas filhas, Maria e Caetana, nas quais mãe e filhas aparecem com looks a condizer.

As três usam fatos de banho e biquínis idênticos, com estampado de quadrados, em tons de verde e branco.

"Não a largamos até ao fim das férias! É muito amor!", escreveu Cláudia Vieira, sobre a filha mais velha, na legenda das fotografias.

