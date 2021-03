Esta quinta-feira, Cláudia Vieira voltou a espalhar amor nas redes sociais ao partilhar uma nova fotografia em que aparece na companhia das filhas - Maria, de dez anos, e Caetana, de um.

Na legenda da publicação, a atriz não resistiu em expressar o seu orgulho na família que construiu: "Sou tão mas tão 'sortuda' de ter estas minhas duas pessoas preferidas na minha vida".

Recorde-se que a primogénita, que completa 11 anos no dia 5 de abril, nasceu da relação passada com Pedro Texeira. A pequena Caetana é fruto do atual relacionamento da atriz com João Alves.

