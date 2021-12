Cláudia Vieira começou o mês de dezembro com a comemoração de uma data muito especial. A atriz e apresentadora celebrou o segundo aniversário da filha mais nova, Caetana, fruto da relação com João Alves, esta quarta-feira, dia 1.

No Instagram, a mamã 'babada' destacou algumas imagens deste momento especial. Entre as fotografias está uma de Cláudia Vieira com o companheiro, a pequena Caetana e ainda a filha mais velha da atriz e apresentadora, Maria, fruto da relação com Pedro Teixeira.

"E assim comemorámos o segundo aniversário desta pequena… que estava só radiante!!! Felizes", disse na legenda das imagens que pode ver abaixo.

