Este sábado foi dia de vários famosos se deslocarem para o Parque da Bela Vista, em Lisboa, para o Rock in Rio.

Mais uma noite animada e com muita música que contou com a presença de muitas caras conhecidas.

Cláudia Vieira foi um dos rostos que não faltou ao festival e levou consigo o companheiro, João Alves, e a filha mais velha, Maria. Por sua vez, Jorge Gabriel também levou a filha consigo.

Nas redes sociais, são várias as imagens destacadas e onde se pode ver que foram diferentes as escolhas dos looks, mas sempre num espírito festivaleiro.

Veja na galeria algumas fotografias dos famosos no Rock in Rio, este sábado, 25 de junho.

