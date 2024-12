Fernanda Serrano passou a Consoada da forma que mais gosta: rodeada pela família.

Numa longa galeria de imagens, a atriz da TVI presenteou os seguidores com imagens das pessoas mais próximas. Fernanda aparece com os filhos, com os pais e com um acessório a rigor desta época: uma bandolete com hastes de rena.

"Momentos únicos para guardar com muito amor e carinho! O Melhor do Mundo contado em retratos! Feliz Natal", desejou a artista aos seguidores.