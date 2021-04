Cláudia Vieira foi a escolha da SIC para apresentar este sábado o programa 'Estamos em Casa'. Uma emissão especial que juntou a apresentadora a alguns familiares.

Durante o programa, a estrela da SIC recebeu o companheiro, João Alves, e a avó, Ludovina, para preparem o almoço: caldeirada de peixe. Uma receita da avó que foi explicada e preparada durante o direto.

Enquanto Ludovina fazia a refeição, João Alves ajudava na cozinha. Por sua vez, Cláudia continuou com a condução do programa, que contou também com a presença dos patudos da apresentadora.

Momentos que já foram, entretanto, partilhados na página oficial de Instagram da SIC. Veja na galeria.

