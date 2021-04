Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni convidaram Cláudia Vieira a participar no 'É Preciso Ter Lata', feito no YouTube do casal, para que a atriz respondesse a questões de fãs e haters. O objetivo final era conseguir arrecadar algum dinheiro para uma instituição à escolha da atriz, e a missão foi cumprida com distinção.

Além de responder a uma questão relacionada com Sara Matos, a atriz também falou sobre os convites da TVI para regressar ao canal e deixar a SIC.

"Quantas vezes é que já foste convidada para ir para a TVI?", quiseram saber Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni.

"Comecei na TVI, tenho um carinho gigante da TVI. Em bom momento da minha vida optei por ir para a SIC... e o convite da TVI foi surgindo de vez em quando", revelou Cláudia Vieira, optando por não dizer ao certo quantas foram as vezes em que foi convidada a regressar ao canal onde deu início à sua carreira na série juvenil 'Morangos Com Açúcar'.

